Художника Слонова отправили под домашний арест из-за неваляшки с тюремными татуировками

Октябрьский районный суд Красноярска отправил под домашний арест художника Василия Слонова по делу о демонстрации экстремистской символики. Об этом сообщает местный портал NGS24, ссылаясь на собственного корреспондента в зале суда.

Слонова обвиняют в демонстрации символики запрещенного «движения АУЕ» (часть 1 статьи 282.4 УК). Дело возбудили из-за работы Слонова — неваляшки, расписанной тюремными татуировками, в частности, «воровскими» звездами. Слонов опубликовал ее фото во «ВКонтакте» в ноябре 2023 года. Его задержали 9 февраля, а до этого дома и в мастерской художника прошли обыски.

В конце октября 2023 года Слонова оштрафовали на тысячу рублей по административной статье о демонстрации экстремистской символики. Тогда поводом для составления протокола стала клетка с неваляшкой Слонова, выставленная в красноярской гостинице Novotel. Игрушка также была расписана восьмиконечными звездами, которые власти признали символикой запрещенного «движения АУЕ».

Как отмечает «Медиазона», штраф по административной статье о демонстрации запрещенной символики позволяет при повторном нарушении возбудить уже уголовное дело.

Верховный суд признал «движение АУЕ», которое, по версии прокуратуры, расшифровывается как «Арестантское уголовное единство, экстремистской организацией в августе 2020 года. Тогда Генпрокуратура называла его «молодежным движением экстремистской направленности».

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