Поддержать
Новости

Против красноярского художника возбудили уголовное дело из-за тюремных татуировок, которые он использовал в своих работах

09:39 • 09.02.2024

Красноярский художник Василий Слонов стал фигурантом уголовного дела из–за тюремных татуировок, которые он использовал в своих работах. Об этом в соцсетях сообщила его жена. 

Она уточнила, что против Слонова возбудили дело по статье о демонстрации символики запрещенного «движения АУЕ» (часть 1 статьи 282.4 УК). По ее словам, накануне дома и в мастерской художника прошли обыски.

В свою очередь, издание NGS24 сообщило, что Слонова задержали в аэропорту, откуда он якобы собирался вылететь в Казахстан.

Осенью 2023 года художника уже штрафовали по статье о демонстрации экстремистской символики. Поводом для составления протокола стали его работы в виде неваляшек с имитацией тюремных татуировок.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
Поддержите «Холод» сегодня, чтобы завтра стало теплее
Нас не остановили ни репрессивные законы, ни блокировка сайта. Мы продолжаем говорить о том, что важно прямо сейчас. Команда «Холода» работает, чтобы у всех, кто не видит просвета, появилась надежда.
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»