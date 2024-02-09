Против красноярского художника возбудили уголовное дело из-за тюремных татуировок, которые он использовал в своих работах

Красноярский художник Василий Слонов стал фигурантом уголовного дела из–за тюремных татуировок, которые он использовал в своих работах. Об этом в соцсетях сообщила его жена.

Она уточнила, что против Слонова возбудили дело по статье о демонстрации символики запрещенного «движения АУЕ» (часть 1 статьи 282.4 УК). По ее словам, накануне дома и в мастерской художника прошли обыски.

В свою очередь, издание NGS24 сообщило, что Слонова задержали в аэропорту, откуда он якобы собирался вылететь в Казахстан.

Осенью 2023 года художника уже штрафовали по статье о демонстрации экстремистской символики. Поводом для составления протокола стали его работы в виде неваляшек с имитацией тюремных татуировок.

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