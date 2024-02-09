Оппозиционную «фабрику эльфов» решили закрыть из-за нехватки финансирования 

Оппозиционную Кремлю «фабрику эльфов» решили закрыть из-за нехватки финансирования. Об этом сообщил журналист Андрей Захаров.

По информации его источников, проект решили закрыть из-за скандала, который развернулся после публикаций о ботоферме. В середине ноября 2023 года издание SVTV, которое создал уехавший из России оппозиционный политик Михаил Светов, опубликовало текст о том, что «фабрику эльфов» якобы создал фонд Free Russia Foundation. Ее деятельность издание сравнило с «фабрикой троллей» Евгения Пригожина и связало с ФБК Алексея Навального. Там свою причастность отрицают.

Закрытие «фабрики эльфов» также подтвердил директор Центра стратегических коммуникаций фонда Free Russia Foundation Егор Куроптев. Однако, по его словам, это решение не связано со скандалом. Он отметил, что просто закончились деньги, выделенные на этот проект.

«"Скандал" нас не касается, так как связи между нашими проектами, и Free Russia Foundation в целом, и противоборством между группами российской оппозиции в Twitter я лично не вижу. Попытки втянуть нас в них также успехом не увенчались, как и последующие попытки дискредитации нашей команды после того, как главный нарратив про не имеющий к нам отношения "ФБК" провалился, и инициаторы и лица скандала искали, чем бы его продолжить. Никаких проблем из-за этой ситуации у проекта не было, кроме безусловных рисков безопасности и морального урона десяткам активистов из разных оппозиционных групп, по которым эта атака, к сожалению, и ударила», — заявил Куроптев.

«Фабрика эльфов» состояла из бывших журналистов, политических активистов, наблюдателей на выборах, уехавших после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. В проекте были задействованы около двухсот человек, которые жили в разных странах мира. А офисы располагались в Вильнюсе и Тбилиси.

«Эльфы» оставляли комментарии под публикациями российских медиа и сторонников войны в Украине и, как сообщалось, действовали против «кремлевской пропаганды».

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