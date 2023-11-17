Фонд «Свободная Россия» подтвердил создание «Легиона эльфов» для контрпропаганды в соцсетях

Фонд «Свободная Россия» (Free Russia Foundation, FRF) подтвердил создание «Легиона эльфов» для борьбы с кремлевской пропагандой. Проект по сути похож на «фабрику троллей» погибшего Евгения Пригожина, но преследует совершенно другие цели, сообщает The Insider.

Эльфы, по их же словам, сосредоточились на контрпропаганде — в месяц они оставляют около 160 тысяч комментариев под публикациями российских медиа и сторонников войны в Украине в 900 пабликах в соцсетях. Их задача — «разбить пузырь альтернативной реальности, которую создает действующая в России власть», говорит директор Центра стратегических коммуникаций FRF Егор Куроптев.

За год и восемь месяцев работы, как утверждается, эльфы оставили более двух миллионов комментариев. «Наша задача — работать с настоящими людьми, которые сидят в социальных сетях. То есть искать такую аудиторию, которая нас будет читать, и говорить с ними», — отметил координатор «Легиона эльфов» Антон Михальчук. По его словам, лучшая площадка для распространения контрпропаганды — соцсеть «ВКонтакте».

Среди эльфов — бывшие журналисты, политические активисты, наблюдатели на выборах, уехавшие после начала полномасштабного вторжения в Украину. В проекте задействованы около сотни человек, которые сейчас живут в разных странах мира, рассказала другой координатор «Легиона эльфов» Нина Алекса.

«Информационная война — это война за умы, скажем так, наших сограждан. У меня тоже есть родственники и часть этих родственников верит пропаганде. Они смотрят Соловьева. Это может быть кому-то смешно, а мне грустно. Открывают те же самые соцсети, тоже видят создаваемую Кремлем картинку — вранье, ложь и главная задача, конечно, агрессия», — говорит Куроптев.

Накануне либертарианское медиа SVTV, которое в 2021 году создал уехавший из России политик Михаил Светов, сообщило, что «фабрику эльфов» якобы создал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. В публикации утверждалось, что 200 сотрудников занимаются распространением пропаганды за деньги, а всего на эти цели ФБК якобы потратил миллионы долларов. В ФБК свою причастность к «фабрике эльфов» отрицают. Об этом же говорит и Куроптев.

«ФБК не имел и не имеет никакого отношения к нашей работе. Никакие проекты фонда никогда не были направлены против кого-либо из оппозиции. Исключительно против пропаганды Кремля», — написал он в соцсети X.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.