Музыкантов из нового «черного списка» убрали из программы фестиваля «Дикая мята»

Из программы фестиваля «Дикая мята» убрали артистов из обновленного «черного списка». На это обратил внимание телеграм-канал «интро/аутро».

Так, с афиш и сайта фестиваля пропали группы Shortparis, «План Ломоносова», «Операция Пластилин» и певица Рита Дакота.

Накануне «Медуза» опубликовала новый список «запрещенных в России музыкантов», который, по словам источников издания, в начале февраля распространили среди продюсеров и промоутеров культурных мероприятий.

Помимо музыкантов и групп, которые выступали против войны, так как, например, рэпер Loqiemean и группа «Несчастный случай», в нем оказались и лояльные властям артисты, участвовавшие в скандальной «голой» вечеринке блогерши Насти Ивлеевой. Речь, в частности, о Лолите Милявской и Филиппе Киркорове.

Всего, по данным «Медузы», в новом «черном списке» 50 артистов и музыкальных коллективов. При этом издание отмечает, что часть имен и названий в перечне написаны с ошибками.

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