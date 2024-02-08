Прокурор запросил восемь лет колонии для коммерческого директора медиа, принадлежащего Ксении Собчак, по делу о вымогательстве у Чемезова

Прокурор попросил суд приговорить коммерческого директора «Осторожно, Media» Кирилла Суханова к восьми годам строгого режима. Об этом пишет телеграм-канал «Осторожно, новости».

Двум другим фигурантам этого дела — авторам телеграм-канала «Тушите свет» Ариану Романовскому и Тамерлану Бигаеву — сторона обвинения просит назначить по семь с половиной лет колонии строгого режима.

Всех троих обвиняют в вымогательстве у главы Ростеха Сергея Чемезова 11 миллионов рублей. По версии следствия, Суханов попросил деньги у чиновника за установку «блока на негатив» в телеграм-канале «Тушите свет». Ранее Ксения Собчак извинилась за своих коллег перед Чемезовым.

«Мои коллеги, молодые ребята (Кирилл Суханов, Ариан Романовский, Тамерлан Бигаев) стали фигурантами уголовного дела о вымогательстве. Политического контекста тут нет. Знаю, что ребята искренне сожалеют о произошедшем. Искренне сожалею, что действия моих коллег нанесли вред Чемезову Сергею Викторовичу, приношу ему свои извинения», — написала она в ноябре 2022 года в своем телеграм-канале.

Суханова и Романовского задержали в конце октября 2022 года. Бигаева задержали чуть позже. В рамках этого дела силовики также обыскали дом Собчак. В июле прошлого года суд закрыл процесс по этому делу. На этом настаивал представитель Чемезова.

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