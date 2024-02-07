Обвиненный в госизмене новосибирский ученый Анатолий Маслов перенес сердечный приступ в СИЗО

77-летний ученый Анатолий Маслов, главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН, которого обвиняют в госизмене, перенес сердечный приступ в СИЗО-3 в Петербурге. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на адвоката Маслова Ольгу Динзе.

«У него был сердечный приступ, его стабилизировали медикаментозно, не госпитализировали, предупредили, что может быть рецидив», — сказала она.

В 2022 году Маслова задержали в Новосибирске. В июне того же года его арестовали по обвинению в госизмене и отправили в СИЗО «Лефортово» в Москве. Позднее его перевели в СИЗО в Санкт-Петербурге.

Материалы уголовного дела против Маслова засекречены, однако сообщалось, что его арест может быть связан с передачей за рубеж сведений о гиперзвуковом вооружении. В свою очередь, научный журнал T-Invariant писал, что Маслова могли арестовать из-за его участия в проектах седьмой рамочной программы Европейского союза «TransHyBerian».

Анатолий Маслов — известный ученый в области динамики вязкого газа и аэрогазодинамики. Он является профессором двух университетов в Новосибирске. Обвинения в свой адрес он отрицает.

В мае 2023 года коллектив ИТПМ СО РАН опубликовал открытое письмо в защиту Маслова и других новосибирских ученых, также обвиненных в госизмене.

Читать еще В Псковской области врачам планируют платить за каждую женщину, которую они уговорили не делать аборт

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.