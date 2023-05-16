«Мы просто не понимаем, как дальше делать свое дело». Новосибирские ученые сообщили об аресте своего коллеги по обвинению в «госизмене». Это уже четвертый подобный случай с начала войны

В Новосибирске по подозрению в «госизмене» арестовали доктора технических наук, основателя лаборатории «Аэрогазодинамики больших скоростей» Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук Валерия Звегинцева. Об этом в открытом письме сообщили его коллеги.

Звегинцев стал уже четвертым новосибирским ученым, арестованным по такому обвинению с начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.

В своем письме новосибирские ученые упоминают не только Звегинцева, но и еще двоих коллег, находящихся под стражей по таким же обвинениям — главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики Анатолия Маслова и директора института Александра Шиплюка. Оба сейчас находятся в СИЗО «Лефортово».

«Материалы всех трех уголовных дел закрыты от общества, однако мы знаем из открытых источников, что деяния, за которые наши коллеги могут провести за решеткой все оставшиеся годы жизни, представляют собой то, что во всем мире и в том числе в России, считается просто обязательной составляющей добросовестной и качественной научной деятельности — выступление с докладами на международных семинарах и конференциях, публикация статей в высокорейтинговых журналах, участие в международных научных проектах», — говорится в открытом письме, которое единогласно поддержали члены Ученого совета Института.

Там также отмечается, что материалы и публикации Звегинцева, Маслова и Шиплюка «неоднократно проверялись экспертной комиссией» института и специалисты не нашли там «сведений ограниченного доступа».

«Мы просто не понимаем, как дальше делать свое дело. Мы видим, что любая статья или доклад может стать причиной обвинений в государственной измене. То, за что нас сегодня награждают и ставят в пример другим, завтра становится причиной уголовного преследования», — подчеркнули сотрудники Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН.

В июне 2022 года в Новосибирске по обвинению в «госизмене» также арестовали заведующего лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета Дмитрия Колкера. У него было онкологическое заболевание, он скончался через несколько дней после этапирования в СИЗО «Лефортово».

По словам сына Колкера Максима, причиной для возбуждения дела о госизмене могли стать лекции, которые его отец прочитал на научно-техническом семинаре в Китае в 2018 году, за четыре года до задержания. При этом все выступления во время лекций в КНР силовики проверяли на отсутствие гостайны, а в поездке ученого сопровождал сотрудник ФСБ.

Источник: Институт теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.