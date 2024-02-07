Совфед единогласно одобрил законопроект о конфискации имущества у осужденных по статьям о военных «фейках» и «дискредитации» армии

Совфед единогласно одобрил законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у граждан, осужденных по статьям о распространении «фейков» о российской армии и ее «дискредитации». Об этом сообщает РБК.

Кроме того, законопроект, который одобрил Совфед, разрешает конфискацию имущества граждан за призывы к экстремизму, сепаратизму, терроризму и введению санкций против России, реабилитации нацизма, «оказании содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Российская Федерации не участвует», а также «публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства». Предполагается, что будет изыматься имущество, нажитое «преступным путем».

Госдума одобрила законопроект 31 января, его внесли в нижнюю палату парламента 22-го. В первом чтении документ одобрили 395 парламентариев, против были три депутата — Сардана Авксентьева, Ксения Горячева («Новые люди») и Сергей Шаргунов (КПРФ). Во втором и третьем чтениях за принятие законопроекта проголосовали 377 депутатов, воздержавшихся и выступивших против не было.

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