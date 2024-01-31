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Госдума одобрила законопроект о конфискации имущества у осужденных по статьям о военных «фейках» и «дискредитации» армии

13:18 • 31.01.2024

Госдума одобрила во втором и третьем чтениях законопроект, разрешающий конфисковывать имущества у граждан, которые были осуждены по статьям о распространении «фейков» о российской армии и ее «дискредитации». Об этом сообщил в телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Принятое решение позволит наказывать тех, кто ведет деятельность против своей страны, — лишать этих негодяев почетных званий, а также конфисковывать их имущество, деньги и иные ценности», — написал он. 

За принятие законопроекта проголосовали 377 депутатов, воздержавшихся и выступивших против не было. В первом чтении документ одобрили 395 парламентариев, против были три депутата — Сардана Авксентьева, Ксения Горячева («Новые люди») и Сергей Шаргунов (КПРФ). 

Законопроект внесли в Госдуму 22 января. Кроме осужденных по статьям о «фейках» и «дискредитации», он предлагает конфисковывать имущество граждан за призывы к экстремизму, сепаратизму, терроризму и введению санкций против России, реабилитации нацизма, «оказании содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Российская Федерации не участвует», а также «публичных призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства». В пояснительной записке говорится, что конфискация имущества будет применяться в отношении тех осужденных, которые совершили преступление «из корыстных мотивов».

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