Сбежавшую из семьи чеченскую девушку передали родным, не дав встретиться с адвокатами

Сбежавшую из семьи чеченскую девушку Седу Сулейманову передали в руки родственников, не дав встретиться с адвокатами. Об этом сообщил телеграм-канал кризной группы СК SOS.

Там рассказали, что адвокаты Сулеймановой 25 августа прибыли в Грозный, куда чеченские силовики увезли ее накануне. «Ни в одном из отделов, названных сотрудниками полиции Петербурга, Седы не оказалось, адвокатов перенаправили в отдел по Ахматовскому району», — говорится в сообщении.

Тогда адвокаты написали заявление с требованием ознакомиться с материалами дела и потребовали, чтобы все следственные мероприятия с Сулеймановой проводились только в присутствии защитников.

В ответ силовики попросили адвокатов подождать и пообещали, что к вечеру Сулейманову доставят в отдел полиции. Однако встретиться с ней защитникам так и не удалось — силовики допросили ее в отсутствии адвокатов, сообщив позже, что она находится в статусе свидетеля, хотя ранее они же заявляли, что она подозреваемая.

Кроме того, силовики заставили Сулейманову подписать отказ от адвокатских услуг, а затем передали ее в руки ее родственников.

Как сообщала кризисная группа СК SOS, Седа Сулейманова сбежала из Чечни, так как там ей грозило «убийство чести» из-за «недостаточной религиозности». Ей удалось добраться до Санкт-Петербурга, где ее 23 августа задержали силовики. Они заявили, что девушка является подозреваемой по уголовному делу о краже. После этого Сулейманову передали чеченским полицейским, которые вывезли ее обратно в Грозный.

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