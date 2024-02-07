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Воспитанников детских садов в Москве и Подмосковье заставляют учить песни о своей будущей военной службе

17:36 • 07.02.2024

Воспитанников одного из детских садов на востоке Москвы заставляют учить песню «Буду военным» к 23 февраля. Об этом «Холоду» сообщил читатель.

В песне идет речь о будущей боевой подготовке и «тренировке характера»:

Текст песни «Буду военным», который заставляют учить воспитанников детского сада в Москве.

Накануне журналистка телеканала «Дождь» Валерия Ратникова рассказала о другой военной песне, которую заставляют учить дошколят, на этот раз — в Подмосковье.

«Мы пока что ребята-дошколята, но настанет этот день и час, станем мы российскими солдатами, рад служить любой из нас», — говорится в одном из куплетов песни.

Собеседник журналистки рассказал, что детские сады заставляют участвовать в патриотических мероприятиях ради финансирования. 

«Садики получают баллы, от этих баллов зависит финансирование. И баллы, в том числе, дают за какие-то патриотические инициативы. И вот они пишут письма солдатам, учат стихи и всякое такое», — пояснил он.

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