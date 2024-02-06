В «Лэтуаль» закрашивают радужные гривы единорогов на косметике — «Осторожно, новости»

Сотрудники магазинов «Лэтуаль» получили распоряжение закрашивать радужные гривы единорогов на упаковках косметики. Об этом пишет «Осторожно, новости».

По информации телеграм-канала, сотрудники начали закрашивать радужные цвета на символе бренда Unicorn Approve. На некоторых товарах марки есть единорог с радужной гривой, которую теперь в «Лэтуаль» закрашивают черными маркерами.

Представитель одного из московских магазинов сказал «Осторожно, новости», что это распоряжение руководства. Оно пришло после решения суда о признании ЛГБТ «экстремистской организацией». Однако в новом году таких распоряжений не поступало, поэтому некоторые упаковки продукции Unicorn Approve не закрашены.

Верховный суд 30 ноября прошлого года признал экстремистским и запретил несуществующее «международное движение ЛГБТ». Соответствующий иск в середине ноября подал Минюст.

Накануне суд в Саратове оштрафовал на 1500 рублей 33-летнюю Инну Мосину за публикации с радужным флагом в инстаграме, так как посчитал это «‎демонстрацией символики экстремистской организации». Это было первое подобное дело.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.