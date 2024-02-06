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Новости

В «Лэтуаль» закрашивают радужные гривы единорогов на косметике — «Осторожно, новости»

17:42 • 06.02.2024

Сотрудники магазинов «Лэтуаль» получили распоряжение закрашивать радужные гривы единорогов на упаковках косметики. Об этом пишет «Осторожно, новости».

По информации телеграм-канала, сотрудники начали закрашивать радужные цвета на символе бренда Unicorn Approve. На некоторых товарах марки есть единорог с радужной гривой, которую теперь в «Лэтуаль» закрашивают черными маркерами. 

Представитель одного из московских магазинов сказал «Осторожно, новости», что это распоряжение руководства. Оно пришло после решения суда о признании ЛГБТ «экстремистской организацией». Однако в новом году таких распоряжений не поступало, поэтому некоторые упаковки продукции Unicorn Approve не закрашены. 

Верховный суд 30 ноября прошлого года признал экстремистским и запретил несуществующее «международное движение ЛГБТ». Соответствующий иск в середине ноября подал Минюст. 

Накануне суд в Саратове оштрафовал на 1500 рублей 33-летнюю Инну Мосину за публикации с радужным флагом в инстаграме, так как посчитал это «‎демонстрацией символики экстремистской организации». Это было первое подобное дело. 

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