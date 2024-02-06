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В России заочно арестовали бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича

11:48 • 06.02.2024

Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-советника по вопросам стратегической коммуникации в сфере нацбезопасности и обороны офиса президента Украины Алексея Арестовича. Об этом сообщает пресс-служба суда. 

Российские следователи обвинили Арестовича в призывах к терроризму (часть 2 статьи 205.2 УК) и распространении военных «фейков»  (пункт «д» часть 2 статьи 207.3 УК). 

В середине января 2023 года Арестович подал в отставку после того, как заявил, что украинские силы ПВО сбили российскую ракету в Днепре. Она попала в жилой дом и стала причиной смерти 44 человек. «Принципиальная ошибка, значит, в отставку», — прокомментировал тогда он свое решение. В офисе Зеленского просьбу Арестовича удовлетворили в тот же день.

В мае 2023 года Росфинмониторинг внес Арестовича в список террористов и экстремистов. А в начале октября МВД объявило его в международный розыск.

В Украине в отношении Арестовича также ведутся расследования. В частности, об этом сообщала депутат Верховной Рады Украины Инна Совсун. Она написала на него заявление из-за слов, что женщины — это «существа», которых хочется сперва «трахнуть», а затем «обидеть» и «душить, не переставая». 

Украинские СМИ в начале февраля сообщили, что 4 сентября Арестович якобы уехал в Польшу, а сейчас живет в США. 

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