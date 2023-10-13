В Украине начали расследование в отношении Арестовича за слова о том, что «надо душить женщин»

В Украине полицейские начали расследование в отношении бывшего советника главы офиса президента страны Алексея Арестовича из-за его слов о том, что нужно «душить женщин». Об этом сообщила депутат Верховной Рады Украины Инна Совсун, которая и написала на него заявление.

«Сегодня я получила ответ от полиции о начале досудебного расследования. Сведения внесли в ЕРДР. Это означает, что теперь полиция обязана провести расследование. Также у меня есть ответ от генпрокурора, что дело передали в Киевскую городскую прокуратуру», — написала она.

Совсун обратилась в полицию с заявлением в отношении Арестовича, прочитав расшифровку его семинара, в котором Арестович сказал, что женщины — это «существа», которых хочется сперва «трахнуть», а затем «обидеть» и «душить, не переставая». Кроме того, он сказал, что женщины «должны смотреть на мужчину как на идола».

Дело возбудили по статье о «распространении произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости». Согласно украинскому закону, эта статья предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет.

Обновлено в 13:35, исправлен заголовок.

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