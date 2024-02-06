Профессора Санкт-Петербургского института кино и телевидения Анжелику Артюх попросили уволиться после поездки в США

Руководство Санкт-Петербургского института кино и телевидения попросило уволиться своего профессора киноведа Анжелику Артюх после ее поездки в США. Об этом сама Артюх написала в своем фейсбуке.

«Меня попросили уволиться из СПбГИКИТ. Очень боятся последствий моего пребывания в США и исследований творчества Кэтрин Бигелоу - первой в истории женщины-режиссера, получившей премию "Оскар". Очень жаль их кафедру драматургии и киноведения. Все-таки там прошла моя жизнь. Отчитываться теперь они будут не моими ваковскими статьями, своих у них практически нет, но учить студентов будут и по моим книгам. Что ни говори, судьба ученых в России в наше время - это особая история», — говорится в сообщении.

Как уточняет телеграм-канал «Осторожно, новости», Артюх ездила в США по гранту программы Фулбрайта, которая дает позволяет ученым пройти последипломное обучение, провести научные исследования или преподавать в университетах.

Анжелика Артюх — доктор искусствоведения, куратор Московского международного кинофестиваля, член Международной федерации кинопрессы, лауреат почетной грамоты Минкультуры, член жюри в Берлинале и Роттердамского фестиваля. Она опубликовала более 60 научных статей про кино, а также написала книги «Новый Голливуд: История и концепция» и «Кинорежиссерки в современном мире».

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