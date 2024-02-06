Экс-сотрудницу RT Марию Баронову оштрафовали за фото с радугой и шоппером «Нет войне»

Тверской районный суд Москвы оштрафовал бывшую сотрудницу «Открытой России» и пропагандистского телеканала RT Марию Баронову на 50 тысяч рублей, признав виновной в «дискредитации» армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП). Об этом сообщает «Медиазона», ссылаясь на собственного корреспондента в зале суда.

Поводом для составления административного протокола в отношении Бароновой стало фото, опубликованное ей в соцсетях в ноябре 2023 года. На нем Баронова стоит на Красной площади в Москве, в руке у нее смартфон с радужным флагом на экране, а на плече — сумка с надписью «Нет войне». Это фото Баронова выложила в день, когда Верховный суд России признал экстремистским несуществующее «международное движение ЛГБТ».

После публикации этого снимка в отношении Бароновой также составили протокол об участии в несогласованной публичной акции (часть 5 статьи 20.2 КоАП). По нему ее оштрафовали на 20 тысяч рублей.

«Я ношу сумку "Нет войне" с 24 февраля 2022 года по Москве свободно. Владимир Владимирович Путин говорил, что люди могут выражать свое мнение, если они против войны, [но] они не должны "дискредитировать" армию и не должны изменять родине», — заявила Баронова в суде.

«У меня есть большое количество друзей нетрадиционной сексуальной ориентации… Я их поддержала и написала, что мы тут не в Украине и у нас можно на Красную площадь выйти с радужным флагом. Я занималась не "дискредитацией", а скорее пропагандой нетрадиционных ценностей», — добавила она.

Мария Баронова была фигуранткой «болотного дела», а также работала в «Открытой России». В 2019 году она устроилась на работу на пропагандистский телеканал RT, где проработала три года.

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