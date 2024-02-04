В Ярославле отменили показ спектакля с участием Серебрякова и Раппопорт

В Ярославле отменили показ спектакля «Эйнштейн и Маргарита» с участием Алексея Серебрякова и Ксении Раппопорт. РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу регионального министерства культуры, пишет, что это произошло «после поступивших обращений от граждан».

Местное издание 76.ру сообщает, что отменить спектакль требовал местный активист Сергей Казанский. Он направил соответствующие письма губернатору Ярославской области Михаилу Евраеву, в региональную думу, в Минкульт, а также в другие инстанции. Издание отмечает, что Казанского не устраивало участие в спектакле Серебрякова и Раппопорт.

«Проживают эти артисты за границей, выступают против проведения специальной военной операции, а деньги зарабатывают в России», — цитирует активиста 76.ру.

В прошлом году показы спектакля «Эйнштейн и Маргарита» отменяли уже как минимум трижды. В феврале это произошло в Санкт-Петербурге, в мае — в Екатеринбурге, а в июне его не стали показывать в Новосибирске.

Раппопорт и Серебряков выступали с антивоенными заявлениями. Так, в частности, Раппопорт подписала открытое письмо президенту России от представителей НКО с требованием прекратить боевые действия в Украине.

Серебряков, который уезжал в Канаду, два года назад вернулся в Россию. Летом 2022 года он начал жертвовать деньги фонду «Доктор Лиза». А в июле 2023 года опубликовал видео, в котором рассказал о помощи 13-летней девочке Полине из аннексированной Донецкой области. «Медуза» пишет, что таким образом артист хотел избежать запрета на показ «Эйнштейна и Маргариты».

Премьера спектакля «Эйнштейн и Маргарита» режиссера Александра Марина по пьесе драматурга Александра Гельмана состоялась в середине июня 2022 года в Московском драматическом театре имени Пушкина. В постановке рассказывается история любви физика Альберта Эйнштейна и жены русского эмигранта Сергея Коненкова Маргариты.

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