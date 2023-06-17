В Новосибирске отменили спектакль с участием Алексея Серебрякова и Ксении Раппопорт. Они выступали против войны

В Новосибирске отменили показ спектакля «Эйнштейн и Маргарита» с участием актеров Алексея Серебрякова и Ксении Раппопорт. Объявление об этом опубликовано на сайте «Кассы.ру», обратил внимание телеграм-канал ASTRA.

О причинах отмены в объявлении ничего не сказано. Постановку должны были показать 20 июня в местном дворце культуры.

Ранее показ этого спектакля уже отменяли в других городах. В мае в Екатеринбурге, а в феврале в Санкт-Петербурге. Тогда сообщалось, что отмены связаны с «техническими причинами».

И Раппопорт и Серебряков выступали с антивоенными заявлениями. Так, в частности, Раппопорт подписала открытое письмо президенту России от представителей НКО с требованием прекратить боевые действия в Украине.

После этого актрису исключили из состава попечительского совета благотворительного фонда «Круг добра». А в начале января 2023 года онлайн-кинотеатр Kion перестал показывать новогодний спектакль «Происшествие в стране Мульти-Пульти» с участием Серебрякова и Раппопорт.

Серебряков также неоднократно критиковал российские власти за развязанную в Украине войну. После этого пропагандист Сергей Мардан в эфире передачи «Соловьев LIVE» призвал запретить артисту гастролировать в России.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.