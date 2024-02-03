Суд не стал арестовывать педиатра Надежду Буянову, обвиненную в военных «фейках» после разговора с пациентом

Тушинский районный суд Москвы назначил в качестве меры пресечения врачу-педиатру Надежде Буяновой запрет определенных действий. Ее обвиняют в распространении «фейков» о российской армии (часть 1 статьи 207.3 УК). Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

67-летнюю Надежду Буянову задержали накануне. Дома у нее прошел обыск. Следствие просило суд отправить ее в СИЗО. После задержания стало известно, что Буянову задним числом уволили из Московской поликлиники №140.

Поводом для возбуждения против нее уголовного дела стал донос вдовы участника войны с Украиной Анастасии Акиньшиной. Она заявила, что привела на прием к Буяновой своего семилетнего сына. Мальчик плакал и капризничал и Акиньшина сказала врачу, что это связано с недавней смертью отца на войне. В ответ Буянова якобы заявила, что погибший военный был «законной целью для Украины». Сама Буянова это отрицает.

После того как прокремлевский телеграм-канал Mash опубликовал видео, в котором Акиньшина рассказывает о конфликте с Буяновой, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился возбудить против врача уголовное дело.

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