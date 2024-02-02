Бастрыкин поручил возбудить дело против педиатра. Она якобы сказала, что погибший на войне отец ее семилетнего пациента был «законной целью Украины»

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против врача-педиатра московсковской поликлиники, так как она во время приема высказалась «о правомерном характере действий вооруженных формирований Украины». Об этом говорится в телеграм-канале СК.

Утверждается, что педиатр во время приема, узнав, что отец семилетнего мальчика погиб на войне в Украине, «отреагировала насмешкой». Сейчас СК проводит доследственную проверку.

Mash опубликовал видео с матерью ребенка по имени Анастасия. По данным телеграм-канала, она пошла с двумя детьми в филиал московской поликлиники № 140 на бульваре Яна Райниса. Во время осмотра ребенок закапризничал, и дежурный врач спросила, что с ним. Женщина ответила, что его отец погиб на войне. По ее словам, педиатр на это сказала: «Ваш муж был законной целью Украины».

Женщина рассказала, что после этого она была у главврача. «Я уже была у главврача, они пытались меня успокоить. Я так поняла, они замять хотят. Но замять уже не выйдет», — сказала Анастасия. Позже она сообщила, что главврача поликлиники пообещали уволить.

По данным телеграм-канала, педиатр приехала в Россию из Украины.

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