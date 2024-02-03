Политик Юлия Галямина сообщила о приостановке публичной деятельности из-за угрозы уголовного преследования

Политик Юлия Галямина объявила о приостановке публичной деятельности. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

По словам Галяминой, такое решение она приняла после публикации поста в канале Brief, в котором говорилось, что против нее могут завести уголовное дело из-за акции «Протестного полудня». Ранее Алексей Навальный призвал россиян, голосующих против Владимира Путина, прийти на участки в полдень.

«Можно было пройти мимо: мало ли кто что пишет. Тем более как иноагент, находящийся в России, я не могу быть “главным публичным координатором” никаких акции, чтобы не подставлять людей. Но я давно в политике и понимаю, что передо мной не просто нелепое обвинение непонятных анонимов. Это предупреждение», — пишет Галямина.

Она также рассказала, что перед прошлым уголовным делом ей похожим образом намекали на отъезд. «Это было три с половиной года назад. Тогда мне дали два года условно. Сейчас совсем другое время и другие сроки. Но я по-прежнему не собираюсь покидать свою страну и свой дом. Я не боюсь тюрьмы и давно подготовилась к ней, потому что жить в постоянном страхе – это ужасно унизительно и тяжело. Но и стремиться за решетку, пренебрегая опасностью, я не вижу смысла», — заявила политик.

Галямина также написала, что она «замолчит на короткое время: не будет писать в соцсети и давать интервью».

В сентябре 2017 года Галямина стала муниципальным депутатом Тимирязевского района Москвы. В 2020 году ее приговорили к двум годам условно по статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов. Поводом стали ее призывы к участию в акции против внесения поправок в Конституцию. В 2021 году ее исключили из совета мундепов.

В сентябре 2022 года Минюст внес Галямину в список «иноагентов». В декабре того же года ее уволили из РАНХиГС из-за запрета «иноагентам» преподавать в вузах.

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