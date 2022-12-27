Бывшего муниципального депутата и политика Юлию Галямину уволили из РАНХиГС из-за статуса «иноагента». Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.

«Очевидно, что присвоение мне этого статуса влечет для меня, кроме всего прочего, еще и нарушение моих трудовых прав. Потому что я преподаватель. А преподавать теперь мне нельзя», — написала Галямина.

Юлия Галямина занимала должность доцента кафедры теории и практики медиакоммуникаций Института общественных наук РАНХиГС. Согласно новым поправкам к закону об «иноагентах» с 1 декабря людям с таким статусом запрещено заниматься просветительской или педагогической деятельностью в государственных организациях. Сама Галямина предположила, что ее увольнение — первый случай применения этого положения нового закона.

«Мне предложили перейти на непедагогические и ненаучные ставки. Но, очевидно, что это совершенно другая профессия. Я умею учить студентов, но не готова стать, например, специалистом по развитию карьеры, как мне предлагают. Так что после увольнения я подумаю, чем мне заниматься. А пока буду встречать новый год в новом статусе практически безработной», — добавила политик.

Галямину признали «иноагентом» в начале сентября этого года.

Источник: Юлия Галямина

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