Два года назад дочь 59-летнего Игоря Перевалова предложила ему завести блог. Теперь у его тикток-аккаунта больше двух миллионов подписчиков. На видео он мастерит игрушки из дерева и бисера, чинит дом и отвечает на вопросы из комментариев. Блог приносит Перевалову около 15 тысяч рублей в месяц, которые он откладывает на новую мастерскую и на лечение жены от псориаза. «Холод» поговорил с «дедушкой из тиктока» и узнал его историю.

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«Говорили, что занимаюсь ерундой, но я никого не слушал»

Я родился в Заларинском районе Иркутской области, в деревне Русь, где люди жили тем, что заготавливали грибы, орехи, ягоды. Когда мне было примерно полтора года, мы с семьей переехали в Куйтунский район — туда даже не ходили автобусы. До нас могли добраться только самолеты Ан-12. Однажды летом, когда мне было шесть лет, я наблюдал за кукурузниками, взял у отца охотничий нож и плотницкий топорик и отправился вырубать из полена небольшой самолетик. Тогда не было клея, и я до сих пор не понимаю, как я соединил детали.

На следующий день отец заметил, что топор лежал не так, как его оставили и догадался, что я его брал. Он рассердился и хотел меня наказать, но я принес ему самолетик. Вместо того чтобы отругать меня, отец пошел к местному кузнецу и заказал мне два резачка (небольшой нож для резьбы по дереву. — Прим. «Холода»). Я был страшно доволен.

Учиться приходилось самому: отец и знать не знал, как резать по дереву. Поэтому я наблюдал за нашими дедами в деревне. Кто-то к подзывал себе, показывал, как мастерить вещи. Кто-то, помню, говорил, что я занимаюсь ерундой, но я никого не слушал. Когда мне запрещали резать по дереву, я прятался и все равно занимался этим.

В школе в нашей деревне было только три класса, поэтому, когда я их окончил мне пришлось уехать в соседнюю деревню. С четвертого класса я занимался в школе-интернате и домой приезжал только на выходные. После школы я отучился в училище на тракториста-комбайнера, немного поработал, а затем уехал вместе с родителями в Украину.

«Я человек с руками»

В ноябре 1986 года, когда мне было 23 года, мой друг в Украине вместе со своей женой пригласили меня поехать с ними в Житомир. После прогулки по городу меня позвали в гости на юбилей сестры жены моего друга: ей исполнилось 20 лет. Сказали, что она будет не против. Я купил торт, букет и отправился в гости. Там я впервые увидел Катюшу. У меня сразу упало сердце — такая красавица!

Правда, Катюша сразу от меня шарахалась. Тогда мы поговорили на балконе и выяснилось, что они [друг с женой] вдвоем тайно хотели нас познакомить, а она обо мне ничего не знала. Но мы понравились друг другу, и я предложил Катюше встречаться. А на следующий день вернулся к ней домой — отремонтировать стулья и диван. И она поняла, что я человек с руками.

После Нового года я вернулся в Сибирь работать в колхозе. Вскоре ко мне в Иркутскую область приехала и Катюша — мы остались здесь жить и в 1987 году поженились.

«Катюша почти не могла ходить»

У Катюши смолоду был псориаз — еще когда мы познакомились. Она годами ходила по врачам, но те говорили, что псориаз неизлечим и ничем ей не помогали.

Псориаз Это хроническое аутоиммунное заболевание. У пациентов с таким диагнозом на коже образуются красноватые бляшки. Она воспаляется, шелушится и зудит. Болезнь также влияет на внутренние системы организма: опорно-двигательную, дыхательную, сердечно-сосудистую. Псориаз действительно невозможно вылечить, но благодаря терапии можно выйти в ремиссию и улучшить качество жизни.

Тем временем диагноз прогрессировал и с годами портил Катюшины кости и суставы. В 2014 ей пришлось уйти с работы поваром в больнице, потому что она почти совсем не могла ходить, так было плохо. Мы обратились в больницу — и Катюше дали группу инвалидности.

Следующие пять лет мы каждый год ездили в больницу, чтобы продлить группу инвалидности и лечиться. На шестой раз Катюше дали пожизненную группу инвалидности (подтверждение есть в распоряжении редакции). Теперь посещать врача нужно было каждые три месяца, а лекарства были ужасно дорогими: уходило около шести тысяч рублей — большая часть Катюшиной пенсии (тогда девять, а сейчас 12 тысяч рублей).

Примерно тогда же, в 2020 году, дочка предложила завести мне страницу в интернете, чтобы выкладывать, как я делаю мои деревянные изделия. Мне нужно было просто снимать видео и отправлять ей, а она подписывала их и выкладывала в интернет. Я плохо разбирался в технике: у меня были только кнопочный телефон и планшет. Но я попробовал — стало получаться, и мы решили продолжать блог.

Вскоре мне купили нормальный телефон, научили им пользоваться и вести прямые эфиры. Мой зять, просто умочка, предложил зарегистрировать меня в молодежном тиктоке. А с молодежью у меня всегда было хорошо: я вел кружки по мастерству и даже один год преподавал труды в школе. Так мы стали снимать видео и в инстаграм, и в тикток. И пошло дело! Сейчас там уже там два миллиона подписчиков. Моя дочка ведет соцсети, а зять занимается видео.

«Блог приносит больше, чем пенсия»

В прошлом году я впервые заработал на блоге. Это произошло, когда нас заметили знаменитости. Гарик Харламов решил помочь и сильно меня прорекламировал. От него ко мне за трое суток пришло 60 тысяч подписчиков.

Огромное ему спасибо. Потом Вера Брежнева рассказала о нашем блоге, а Наталия Медведева из шоу Comedy Woman заказала у меня динозавриков своим детям. Другие люди тоже начали регулярно заказывать мои изделия. За первый год я получил примерно 80 заказов — от пяти до 25 тысяч рублей. На первые деньги с блога я увез жену в санаторий в Белокуриху. Там мы узнали, что у Катюши плохи дела и с щитовидной железой.

Сейчас я не только вырезаю фигурки из дерева, но еще и плету из бисера. Этому я научился примерно четыре года назад. Катюша захотела купить денежное дерево из бисера у девушки, которая проводила мастер-класс в интернете. Но я сказал, что сделаю его сам, а если не получится, то всегда будет возможность заказать. Купил бисер, проволоку и сделал большое, примерно 25 сантиметров в высоту, дерево. Получилось неплохо. Как говорит молодежь, я «залип» на этом.

Я люблю плести ягоды, деревья, цветы. Самой большой и дорогой поделкой, которую я продал, стала фигурка деда с бабой на лавочке возле плетня. На плетне висели старинные горшочки. Перед дедушкой сидела собачка, а рядом с бабушкой — котик. Это изделие за 25 тысяч отправилось в Петербург.

В месяц блог в среднем приносит 15 тысяч, и это мой основной заработок. Я пока не получаю пенсию — получу ее только в 2026 году. Почти все деньги у нас уходят на лекарства, анализы. К тому же раз в год нам нужно собирать 80–90 тысяч, чтобы пройти курс лечения.

Почему лечение такое дорогое? Екатерина Перевалова лечится только в частных клиниках, потому что в местной больнице нет врачей необходимых специальностей — объясняет Алена, дочь Игоря и Екатерины Переваловых.

Катюша сейчас в средненьком состоянии. В местной аптеке пропало нужное ей лекарство — препарат Сульфасалазин. Пришлось пропустить месяц приема препарата, а этого нельзя было делать. В итоге псориаз стал прогрессировать, и Катюшу обтянуло красными шелушащимися болячками. Слава богу, нам в итоге люди помогли с лекарством. Журналистка «Людей Байкала» опубликовала блог, в котором говорилось, что нам нужен препарат. Читатели заказали его, видимо, в столичных аптеках и отправили нам. Теперь Катя продолжает курс лечения. Запасов хватит примерно на год.

«Теперь собираю и на новую мастерскую»

С детства я мечтал открыть мастерскую и проводить занятия для детей. Поэтому я очень обрадовался, когда весной администрация поселка Куйтун, где мы живем с женой, отдала мне для этого старое помещение школы.

Мне его дали на бесплатную пожизненную аренду — все это было зафиксировано на бумаге. Мэр пообещал помочь с ремонтом и материалами. Однако в городе поменялась власть, и все встало (в сентябре 2022 года против главы Куйтунского района Алексея Мари возбудили уголовное дело, обвинив в контрабанде лесоматериалов. — Прим «Холода»).

Когда я обратился в администрацию с вопросом, что мне делать, мне сказали, что теперь помещение нужно выкупить и приватизировать. Поэтому теперь собираю деньги не только на лечение жены, но и на мастерскую.

Вообще, помещения мне выделили два — жилое и для мастерской. Если после Нового года выкуплю это место, то буду самостоятельно делать ремонт и запускать школу. Здесь пока нет даже отопления. Хочу, чтобы дети учились мастерить вместе со мной. Я также мечтаю выйти на мировые конкурсы и проводить видео-уроки: чтобы ребята в тиктоке, которые живут далеко, тоже учились мастерить.