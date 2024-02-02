Авторы законопроекта о повышении призывного возраста для обладателей приобретенного гражданства России отозвали свои подписи после того, как Володин назвал документ непроработанным 

Авторы внесенного в Госдуму законопроекта о повышении призывного возраста для обладателей приобретенного российского гражданства отозвали свои подписи под ним. Сделать это им предложил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Об этом пишет РИА «Новости».

«Вопрос не проработан. Такие темы, прежде чем вносить в публичную плоскость, необходимо всесторонне обсуждать», — заявил Володин.

Накануне законопроект о повышении призывного возраста до 50 лет для обладателей приобретенного гражданства России внесли депутаты Алексей Журавлев (ЛДПР), Александр Бородай («Единая Россия») и Михаил Шеремет («Единая Россия»).

1 января 2024 года Владимир Путин подписал закон о повышении верхней границы призывного возраста с 27 до 30 лет. Власти объясняли эту меру тем, что необходимо повысить и нижнюю планку — с 18 лет до 21 года, но затем решили этого не делать.

Депутат Андрей Картаполов тогда объяснил изменения желанием самих призывников. «Нижний предел призывного возраста решено оставить 18 лет, потому что очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет», — утверждал он в июле прошлого года.

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