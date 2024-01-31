Блогерка обвинила преподавателя Skyeng в мастурбации во время урока. В онлайн-школе говорят, что ее слова не подтвердились 

Блогерка Марина рассказала на своей страничке в ютьюбе, что преподаватель английского школы Skyeng мастурбировал во время занятия с ней. В самой онлайн-школе изданию Wonderzine заявили, что не нашли подтверждения словам девушки.

В середине января Марина записала несколько роликов, в которых рассказала, что учитель английского «дрочил» во время занятия. Она заметила, что рука преподавателя ритмично двигалась и сначала предположила, что у него может быть тик, но затем поняла, что не замечала такого на протяжении двух месяцев уроков.

«Во-первых, ни разу ни на одном занятии с ним не было ничего подобного. Во-вторых, помимо этих движений, он часто смотрел себе вниз, чего также на других занятиях никогда не было. В какой-то момент он за чем-то потянулся, после чего эти движения прекратились», — рассказывает Марина.

Кроме того, девушка рассказывает, что обычно на заднем фоне во время занятий слышно жену, детей и собаку преподавателя. Однако в тот день никаких посторонних звуков не было, отмечает она.

Марина связалась со службой поддержки. Там, по словам девушки, ей ответили, что урок был «просмотрен, жалоба подтвердилась и вопрос был проработан с преподавателем». «Я надеюсь, что Skyeng уволит этого преподавателя, потому что такое поведение — это не нормально», — сказала блогерка.

Позже в пресс-службе Skyeng рассказали, что после заявления Марины была создана специальная комиссия, которая «детально изучила запись этого занятия».

«Ситуация, описанная в видео, не подтвердилась. Помимо этого, на проверку были отправлены записи и других занятий нашего педагога, а также собраны результаты опроса о качестве работы от учеников и внутренних аудиторов, которые могут с объективной точки зрения оценить работу преподавателя по всем критериям. Ученики высоко отзываются об учителе, и их показатели на нашей платформе говорят об успехах в обучении. Наши методисты не нашли отклонений от методических рекомендаций школы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Там также отмечается, что школа «оставляет за собой право обратиться в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации как от лица преподавателя, так и от компании».

В то же время сама Марина рассказала изданию «Гласная», что представители школы отказались предоставить ей видеозаписи уроков. Ее также попросили удалить видео с ютьюба.

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