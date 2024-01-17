Поддержать
Новости

Турецкие банки отказываются работать с российскими опасаясь санкций — «Коммерсантъ»

10:16 • 17.01.2024

Турецкие банки отказываются работать с российскими кредитными организациями. Причина — вторичные санкции США, пишет «Коммерсантъ». 

По данным издания, банки Турции разорвали корреспондентские отношения почти со всеми российскими банками. Ситуация начала осложняться летом 2023 года, а  обострилась в конце декабря, когда американский президент Джо Байден выпустил указ о вторичных санкциях. Он позволяет отключать иностранные кредитные организации от финансовой системы США за нарушение санкций против России. 

«Банки разрывают отношения из-за давления со стороны США. Причем не только в Турции, но и, например, в Китае», — сказал один из собеседников «Коммерсанта». 

Как пишет издание, речь идет не только о разрыве корреспондентских отношений между кредитными организациями Турции и России, но и о приостановке обработки платежей. При этом один из источников газеты на финансовом рынке говорит, что ограничения пока не затронули дочерние компании иностранных банков, которые работают в России. 

Кроме того, возникают проблемы при оплате услуг. Все кредитные организации требуют указывать конечных получателей и декларацию на товар с кодами ТН ВЭД (товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности). 

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
Поддержите «Холод» сегодня, чтобы завтра стало теплее
Нас не остановили ни репрессивные законы, ни блокировка сайта. Мы продолжаем говорить о том, что важно прямо сейчас. Команда «Холода» работает, чтобы у всех, кто не видит просвета, появилась надежда.
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»