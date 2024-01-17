Турецкие банки отказываются работать с российскими опасаясь санкций — «Коммерсантъ»

Турецкие банки отказываются работать с российскими кредитными организациями. Причина — вторичные санкции США, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, банки Турции разорвали корреспондентские отношения почти со всеми российскими банками. Ситуация начала осложняться летом 2023 года, а обострилась в конце декабря, когда американский президент Джо Байден выпустил указ о вторичных санкциях. Он позволяет отключать иностранные кредитные организации от финансовой системы США за нарушение санкций против России.

«Банки разрывают отношения из-за давления со стороны США. Причем не только в Турции, но и, например, в Китае», — сказал один из собеседников «Коммерсанта».

Как пишет издание, речь идет не только о разрыве корреспондентских отношений между кредитными организациями Турции и России, но и о приостановке обработки платежей. При этом один из источников газеты на финансовом рынке говорит, что ограничения пока не затронули дочерние компании иностранных банков, которые работают в России.

Кроме того, возникают проблемы при оплате услуг. Все кредитные организации требуют указывать конечных получателей и декларацию на товар с кодами ТН ВЭД (товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности).

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