Евросоюз согласовал программу помощи Украине на 50 миллиардов евро

Евросоюз согласовал программу помощи Украине на сумму в 50 миллиардов евро. Об этом в соцсети X сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

«Мы договорились. Все 27 лидеров договорились о дополнительном 50-миллиардном пакете поддержки для Украины в рамках бюджета ЕС. Это обеспечивает постоянное, долгосрочное и предсказуемое финансирование для Украины», — написал Мишель.

Он подчеркнул, что Евросоюз возьмет на себя «лидерство и ответственность» в вопросе дальнейшей поддержки Украины. «Мы знаем, что поставлено на карту», — добавил Мишель.

В свою очередь, пресс-служба Мишеля отметила, что выделение Евросоюзом Украине помощи в 50 миллиардов евро одобрил в том числе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Добиться его согласия помогли встречи с премьер-министрами Италии, Франции и Германии накануне.

Как уточняет британская газета The Guardian, лидеры стран ЕС договорились, что будут ежегодно обсуждать план экономической помощи Киеву, а «при необходимости» скорректируют его через два года.

Решение Евросоюза о выделении Украине 50 миллиардов евро в соцсети X прокомментировал украинский президент Владимир Зеленский. «Очень важно, что решение было принято всеми 27 лидерами. Это в очередной раз доказывает мощное единство Евросоюза. Продолжение финансовой поддержки ЕС для Украины укрепит нашу долгосрочную экономическую и финансовую стабильность, что не менее важно, чем военная помощь и санкционное давление на Россию», — написал он.

Власти Евросоюза планировали принять пакет помощи Украине в 50 миллиардов евро еще в конце 2023 года. Однако тогда это решение заблокировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он настаивал, чтобы программа помощи Украине обсуждалась и пересматривалась ежегодно.

После этого газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что власти ЕС разрабатывают несколько запасных планов помощи Украине на случай, если Орбан снова заблокирует план по выделению 50 миллиардов евро.

В частности, по данным издания, главы других стран Евросоюза планировали заявить, что «в свете неконструктивного поведения» Орбана они «не могут допустить», чтобы Будапешт получал деньги ЕС. Такая стратегия предполагала подрыв национальной валюты и снижение инвестиционной привлекательности Венгрии.

Читать еще В России впервые арестовали человека за демонстрацию «ЛГБТ-символики»

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.