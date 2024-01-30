Самовыдвиженец на выборах президента Рада Русских считает, что ее победа — это худший исход событий

Самовыдвиженец на пост президента России бьюти-блогер Рада Русских призналась, что считает свою победу худшим исходом предстоящих выборов. Об этом она заявила «Коммерсанту».

«Заранее мы не готовились к выборам и не собирались слить бюджеты. Мы искали способ получить первичный опыт избирательной кампании, чтобы никто не пострадал, в том числе и страна. Если я сейчас стану президентом, это худший исход событий из всех возможных. Я хочу отметиться первично в политической повестке», — сказала Русских.

Она не знает, сколько именно подписей было собрано в ее поддержку. Для окончательной регистрации в качестве кандидата на предстоящих выборах ей нужно собрать минимум 300 тысяч подписей и предоставить их ЦИК до 31 января.

«Пока подписи не будут зарегистрированы у нотариуса по регионам, мне их не озвучивают», — говорит Русских. При этом она заявляет, что через шесть и 12 лет собирается снова «зайти на выборы президента» и выиграть.

Русских — визажист из Екатеринбурга. Она владеет брендом косметики Rada Russkikh, а также увлекается магией и эзотерикой.

Ранее еще несколько кандидатов в президенты заявили, что не планируют победить на выборах.

«Победить Путина — нет, не мечтаю. Зачем? Путин самый влиятельный политик на планете», — сказал в конце 2022 года кандидат в президенты от партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

Кандидат в президенты от партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин на вопрос о его победе на выборах ответил: «Мечтать нужно всегда». Позже, по данным ТАСС, он заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов. Кандидат от «Новых людей» Владислав Даванков не определился, что нужно считать победой.

«Конечно нет, я на идиота похож», — так на вопрос о своей победе ответил кандидат от «Российской партии свободы и справедливости» Андрей Богданов.

Николай Харитонов, который выдвигается от КПРФ, «любит людей», но не может сказать, рассчитывает ли он победить на выборах или ответить на вопрос, чем он лучше Путина.

В то же время по всей России и за ее пределами выстраивались очереди из желающих оставить подпись за кандидата Бориса Надеждина. В кампании участвуют тысячи сборщиков. Его поддержали оппозиционные политики, в частности Максим Кац и сторонники Алексея Навального. Свою подпись за него также оставила жена Навального Юлия.

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