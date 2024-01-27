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В Якутии после четырех дней сбоя заработали мессенджеры 

19:07 • 27.01.2024

В Якутии после четырех дней сбоя заработали мессенджеры, сообщает портал «Якутия 24». Сервисы Telegram и WhatsApp не работали с 24 января.

О причинах отключения доступа к двум самым популярным мессенджерам чиновники не сообщали. Региональное Министерство инноваций и цифрового развития заявило, что произошел «сбой», и в настоящее время проводятся «профилактические работы». Заместитель министра подчеркнул, что эти меры согласованы с Роскомнадзором. Некоторые жители республики смогли обойти ограничения с помощью VPN, но их подключение все равно остается нестабильным.

В издании «7x7» предположили, что блокировки могут быть связаны с недавним митингом в Якутске, вызванным убийством местного жителя в драке.

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