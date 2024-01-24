Власти Якутии объяснили сбой в работе Telegram и WhatsApp профилактическими работами Роскомнадзора

В ночь на 24 января в работе мессенджеров Telegram, WhatsApp и Viber произошел сбой, следует из данных российского сервиса «Сбой.рф».

Больше всего жалоб поступило от пользователей из Новосибирской области и Хабаровского края. Также есть сообщения о том, что мессенджеры не работают в Москве, Петербурге, Приморском крае, Якутии, на Камчатке и в других регионах страны. При этом приложения доступны с VPN.

В Якутии сбой объяснили профилактикой. «На данный момент все линии связи и сотовые операторы работают в штатном режиме. В работе мессенджеров был технический сбой, ведутся профилактические работы, согласованные с Роскомнадзором», — сказал изданию «Улус.Медиа» заместитель министра цифрового развития Республики Саха (Якутия) Андрей Суслов.

Кроме того, накануне на проблемы с подключением жаловались пользователи YouTube из Москвы, Подмосковья, Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону.

Вечером 23 января на кратковременный сбой также жаловались пользователи YouTube из Москвы, Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Рязани и Самары. Это следует из данных российского сервиса Downradar.

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