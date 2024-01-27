Над украинцем Марченко издевались в российской колонии

Украинец Александр Марченко, задержанный в самопровозглашенной ДНР и осужденный на 10 лет за предполагаемый шпионаж, стал жертвой издевательств в российской колонии, сообщает «Первый отдел». В 2024 году ему удалось провести всего два дня в своей обычной камере, после чего его поочередно помещали в ШИЗО и ПКТ (помещение камерного типа). Причиной стало якобы нарушение формы одежды, сфабрикованное по требованию «руководства в Москве».

Марченко сталкивается с систематическими издевательствами с самого начала заключения, как в СИЗО, так и в колонии ФКУ ИК №8 в Улан-Удэ. Издевательства усилились после вторжения российских войск в Украину. В письмах он сообщил о игнорировании запросов, лишении медицинских препаратов, и силовых методах воздействия. Силовики заставляли его кричать «Слава России!» и «правильно» отвечать на вопрос «Чей Крым?». За два года заключения Марченко провел 85 суток в ШИЗО, шесть месяцев в ЕПКТ, девять месяцев в ПКТ и был оштрафован за «дискредитацию армии» на 30 тысяч рублей.

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