Заключенного оштрафовали на 30 тысяч рублей. Его обвинили в том, что из камеры он публично «дискредитировал» армию РФ

Украинца Александра Марченко, которого осудили на 10 лет по обвинению в шпионаже, оштрафовали на 30 тысяч рублей за публичную «дискредитацию» армии РФ, сообщает «Первый отдел».

Осенью к Марченко подселили двух сокамерников, с которыми он начал говорить о войне. После этого они пожаловались администрации колонии. 20 декабря на Марченко составили протокол, а через девять дней суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей.

«Вопрос о публичности призывов (дискредитации армии — Прим. “Холода”) должен разрешаться судами с учетом места, способа, обстановки и других обстоятельств дела. Суд решил, что двое сокамерников — вполне себе публика», — объясняют в «Первом отделе».

В 2018 году Марченко отправился в Донецк, чтобы вернуть свой раритетный Lamborghini. В ДНР его похитили, пытали, а затем передали ФСБ. Его обвинили в шпионаже и приговорили к 10 годам лишения свободы.

Источник: «Первый отдел»

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