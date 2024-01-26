Жителей Ленобласти предупредили о возможном отключении мобильного интернета

Жителей Ленинградской области предупредили о возможном отключении мобильного интернета по ночам с 26 по 30 января. Об этом сообщает издание 78.ru со ссылкой на пресс-службу Комитета цифрового развития.

В ведомстве отметили, что с 23:00 до 06:00 «под контролем Роскомнадзора в Ленобласти проводятся технические работы». Издание отмечает, что речь идет о настройке радиочастотного оборудования.

Ранее стало известно, что мобильный интернет по ночам также отключают в Псковской и Новгородской областях. Власти объяснили это «перенастройкой оборудования и частот вещания».

Forbes со ссылкой на источник на телекоммуникационном рынке написал, что обычно такие технические работы проводят без полного отключения интернета. «Поскольку сложно допустить, чтобы в регионе все операторы одновременно занялись бы заменами оборудования, причина может быть какая-то иная, не та, что заявлена официально», — сказал собеседник издания.

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