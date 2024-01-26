В двух российских регионах на пять ночей отключили мобильный интернет

В Псковской и Новгородской областях по ночам с 25 по 30 января будет отключен мобильный интернет. Власти объяснили это «перенастройкой оборудования», однако эксперты полагают, что истинная причина другая.

О временном отключении в регионе мобильного интернета LTE 25 января сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«В связи с проведением технических работ по перенастройке радиочастотного спектра передающего оборудования в период с 25 января до 30 января включительно, в ночное время, с 23:00 до 6:00 на территории Псковской области не будет работать мобильный интернет стандарта LTE всех операторов связи», — написал он в своем телеграм-канале.

«Интернет в формате 3G работать будет, но он устарел, и на многих территориях его просто нет. Поэтому будут сбои», — добавил Ведерников, предупредив, что у жителей региона могут возникнуть проблемы при пользовании банкоматами, а также при вызове такси ночью с помощью мобильных приложений.

Также об отключении мобильного интернета сообщило министерство цифрового развития Новгородской области. «С 25 января по 30 января, ежедневно, в период с 23.00 до 06.00, будет отключен мобильный интернет LTE стандарта 4G на всей территории Новгородской области в связи с проведением технических работ по перенастройке частот вещания», — говорится в сообщении.

В то же время журнал Forbes со ссылкой на источник на телекоммуникационном рынке написал, что обычно подобные технические работы проводятся без полного отключения интернета. «Поскольку сложно допустить, чтобы в регионе все операторы одновременно занялись бы заменами оборудования, причина может быть какая-то иная, не та, что заявлена официально», — сказал собеседник издания.

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