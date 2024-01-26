Ипохондрики живут меньше остальных

Исследование, проведенное в Швеции, привело ученых к выводу — ипохондрики умирают раньше, чем люди, которые меньше тревожатся о своем здоровье. Рассказываем, что об этом известно.

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Ипохондрия — это расстройство, для которого характерно чрезмерное беспокойство о здоровье. Люди, страдающие им, не могут преодолеть свои страхи, несмотря на регулярные медицинские осмотры и анализы. Некоторые из них часто меняют своих лечащих врачей.

Исследователи изучили сведения о пациентах, которым ставили диагноз «ипохондрическое расстройство» с 1997 по 2020 год, и сравнили их с людьми того же возраста, пола и приблизительного места жительства, у которых не было такого расстройства. Ученые выяснили, что риск смерти за контрольный период для людей, страдающих ипохондрией, на 84% выше, чем для остальных. Такие показатели частично объясняются хроническим стрессом и его воздействием на организм.

У людей с ипохондрией был выше риск умереть от заболеваний системы кровообращения и дыхания. Риск самоубийства у них и вовсе возрастает в четыре раза по сравнению с остальными людьми. Единственное исключение — смерть от новообразований: риск был примерно аналогичным.

В среднем люди с ипохондрией умирали на пять лет раньше остальных — в 70 лет. Исследователи говорят, что преждевременную смерть в большой части случаев можно было предотвратить — для этого нужна своевременная диагностика и лечение, которое исследователи называют очень эффективным. В интервью The Guardian автор исследования Дэвид Матаикс-Колс из шведского Каролинского института отмечает, что на сегодняшний день ипохондрия диагностируется недостаточно и заболевших на самом деле гораздо больше, чем по официальным данным.

Доктор Джонатан Э. Альперт из Медицинского центра Монтефиоре в Нью-Йорке отмечает: у некоторых людей легкая форма ипохондрии, а другие тревожатся о своем здоровье постоянно. Люди с этим расстройством нуждаются в серьезном отношении и лечении, подчеркивает он. Методы лечения включают в себя когнитивно-поведенческую терапию, иногда — прием антидепрессантов.

Доктор Альперт говорит, что направлять чрезмерно тревожного пациента к специалистам в области психического здоровья нужно крайне осторожно. Пациент может обидеться, если сочтет, что его обвиняют в том, что он выдумывает заболевания.

«Требуется большое уважение и чуткость, чтобы донести до пациентов, что ипохондрия сама по себе является своего рода заболеванием, что у этого есть название», — говорит Альперт.