Боюсь заболеть и все время ищу у себя разные симптомы. Это ипохондрия?

Переживать, если у вас что-то болит — абсолютно естественно. Но иногда страх перед возможными болезнями может быть настолько силен, что сам становится проблемой и ухудшает качество жизни. Вместе с психологом Ольгой Витковской разобрались, что такое ипохондрическое расстройство и в каких случаях беспокойство о здоровье становится чрезмерным и должно нас насторожить.

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Что такое ипохондрия?

Это постоянная озабоченность своим здоровьем и возможностью заболеть одной или несколькими болезнями, чаще всего серьезными. Люди с ипохондрическим расстройством все время ищут у себя разные симптомы. Но важно понимать: они искренне верят, что с ними что-то не так, и ощущения, которые их беспокоят, реальны.

В современных классификациях болезней описаны несколько расстройств, касающихся опасений по поводу здоровья. Например, в МКБ-11 есть информация как о самой ипохондрии, так и о телесном дистрессе, при котором человек беспокоится из-за ощущений в теле и обращает на них «чрезмерное внимание, которое проявляется в многократных обращениях за медицинской помощью». А в последней редакции DSM, американского руководства по психическим расстройствам, термин «ипохондрия» исключили, заменили на Somatic Symptom Disorder (расстройство, связанное с соматическими симптомами) и Illness Anxiety Disorder (тревожное расстройство, связанное с беспокойством о здоровье) и во многом пересмотрели. Такая классификация, по мнению американских психиатров и психотерапевтов, более точна и разграничивает пациентов с жалобами на труднообъяснимые симптомы и тех, кто в целом нормально себя чувствует, но боится возможных заболеваний.

Чтобы не путаться в понятиях, дальше мы будем говорить про тревогу о здоровье в целом, ее же и будем называть ипохондрией.

Как проявляется подобная тревога о здоровье?

Волноваться о своем здоровье — нормально. Но если мысли о возможных болезнях становятся навязчивыми, а тревога не прекращается, то это может превратиться в проблему и ухудшить качество жизни. Люди с ипохондрией любую информацию о симптомах примеряют на себя, а происходящее с организмом интерпретируют неверно. Например, человек, опасающийся инфаркта, может постоянно замерять пульс. В таком случае даже самое обычное изменение состояния — например, учащенное сердцебиение после спорта или физической активности — воспринимается им как серьезная проблема. А любое отклонение от «нормы» может вызывать тревогу и даже ужас, что в свою очередь может повлиять на сердцебиение и общее самочувствие.

Ипохондрия словно подпитывает сама себя. Пытаясь справиться с беспокойством, человек прибегает к дисфункциональным попыткам решить проблему, что в итоге лишь поддерживает и даже усиливает расстройство.

Одна из таких дисфункциональных попыток — навязчивая проверка и перепроверка своего здоровья. Человек бесконечно ходит по врачам, сдает анализы и проходит исследования. При этом результаты, что все в норме, его не удовлетворяют, а только вызывают сомнения в компетенции специалистов. Или же он начинает думать, что его болезнь настолько редкая и сложно диагностируемая, что не поддается исследованиям. А кто-то, наоборот, всячески избегает походов к врачу, опасаясь услышать диагноз.

Фото: Picvario Media / Alamy / Vida Press

Другой вариант «решения» проблемы — постоянно ее обсуждать. Со временем опасения по поводу здоровья могут стать главной темой для разговоров с близкими и друзьями, и человек вживается в роль «мнимого больного».

Также люди могут быть склонны к киберхондрии. Это неудержимый поиск информации о болезнях и сверка своего состояния с симптомами из интернета. Если человек читает успокаивающий ответ — его это не удовлетворяет. Если читает о катастрофических исходах — пугается. Получается порочный круг: чем больше он пытается себе помочь и избавиться от тревоги, тем сильнее она становится.

Чем опасна ипохондрия?

Человек может заниматься опасным для здоровья самолечением или обращаться за медицинской помощью, которая может привести к осложнениям. Часто такой человек тратит много денег на ненужные обследования, лекарства и самоназначенные анализы — при этом реальных рекомендаций врача может избегать. А люди, которые в своей тревоге, наоборот, отказываются от визитов в медицинские учреждения, из-за этого могут проглядеть настоящую, а не мнимую проблему в организме.

Постоянное волнение и страх за свое здоровье поглощают человека и начинают влиять на его образ жизни. Он может поссориться с близкими или перестать общаться с ними, да и сами окружающие могут отвернутся от человека, который все время на что-то жалуется. Нередко человек испытывает трудности на работе или в учебе из-за бесконечных отгулов и больничных. Все эти проблемы, в свою очередь, только усиливают тревогу.

Откуда берется навязчивый страх чем-то заболеть?

Люди, в целом склонные к тревоге, могут чаще других переживать о своем здоровье. На вероятность развития расстройства также влияет опыт, особенно детский. Например, риск развития тревоги из-за здоровья и в целом выше, если взрослые в семье злоупотребляли алкоголем или наркотическими веществами — это связано с травмирующим опытом, когда у одного из взрослых в семье есть зависимость.

Если же родители мало заботились о ребенке, когда он болел, то посещение врача во взрослом возрасте может стать для него попыткой получить недостающее в детстве внимание. Или, напротив, гиперопека «запрограммировала» человека на то, что он слабый и часто болеет, поэтому он старается чрезмерно о себе заботиться.

Случается, что после пережитой болезни за членом семьи закрепляется роль больного, которого нужно лечить и беречь. В таком случае для поддержания семейного равновесия человек будто вынужден всегда вызывать беспокойство близких. Эта роль формируется непреднамеренно, а из самых лучших побуждений семьи, из стремления защитить и уберечь.

Также тревога о здоровье может быть перенятой моделью отношения к своему телу. Если в семье было приятно воспринимать собственный организм как источник болезней и дискомфорта, то выросшие в такой среде люди с большей вероятностью будут относиться к телу как к причине страданий и ожидать от него «подвоха».

Если в семье кто-то тяжело болел и умер, то человек, на глазах которого это происходило — вне зависимости от его возраста, — нередко тоже начинает бояться этой болезни. Ипохондрия может развиться и в момент выздоровления от серьезного заболевания. Страх заболеть вновь может преследовать человека и значительно ухудшать качество его жизни.

Предрасположенность к тревоге по поводу своего состояния также увеличивается с возрастом. Пожилые люди небеспочвенно чаще обращают внимание на свое здоровье, но даже у них это может быть чрезмерным. На развитие ипохондрии у многих могла повлиять и пандемия COVID-19.

Тревога по поводу здоровья также может развиться на фоне депрессии. Человек, мрачно смотрящий на свое настоящее и будущее, может думать об ухудшении здоровья, потере работоспособности и бессилии. И наоборот — тревога по поводу здоровья может привести к депрессии: мир человека сужается до собственного тела, которое, по его мнению, нездорово и таит в себе опасность.

В отдельных случаях тревога по поводу здоровья может быть обусловлена рядом фобий. Скажем, если человек боится открытых пространств и не выходит из дома, то со временем это может вылиться в ипохондрию. Но это работает и в обратную сторону: тревога по поводу здоровья тоже может приводить к развитию фобий. Человек может начать бояться выходить из дома, общаться с людьми («Мало ли, заражусь») или, наоборот, оставаться один («А вдруг у меня случится инфаркт»). Фобий бесконечно много, и, в какую именно «канализируется» тревога, предугадать невозможно.

Случается и так, что страх заболеть — лишь ширма, за которой прячутся бóльшие страхи и тревоги: например, страх смерти, бессилия или одиночества.

Что поможет справиться с чрезмерной тревогой?

Если вы подозреваете у себя какое-то заболевание, то нужно сходить к врачу и пройти необходимые обследования. Можно также обратиться к другому специалисту за вторым мнением. Но специалисты могут по-разному смотреть на проблему, и чем больше вы будете ходить по врачам, тем больше сомнений, скорее всего, у вас появится.

Если исследования показывают, что патологий нет, и врачи подтверждают, что с вами все в порядке, а вы продолжаете плохо себя чувствовать, надо обратить внимание на образ жизни: сон, питание, физические нагрузки и эмоциональное состояние. Если вы мало спите (по четыре-пять часов в сутки), то даже при хороших анализах будете чувствовать себя постоянно уставшим. Если же вы мало двигаетесь, то даже при небольшом подъеме по лестнице сердцебиение будет повышенным — и это будет следствием отсутствия физических нагрузок, а не какого-то кардиологического заболевания.

Если же все в порядке, а мысли о здоровье продолжает занимать вас больше, чем обычно, и тревоги сосредоточены на здоровье, то лучше не затягивать с обращением к психологу. Помочь самому себе в таком состоянии вряд ли получится: попытки справиться с этим расстройством самостоятельно, как правило, дисфункциональны и могут лишь усугубить проблему.

Успешность психотерапии зависит от того, как быстро удалось диагностировать расстройство. Преодолеть беспокойство помогают методы когнитивно-поведенческой психотерапии (КПТ). Этот подход учит понимать и регулировать свои эмоции, справляться со стрессом и тревогой, более реалистично оценивать свое состояние и меньше сомневаться по поводу здоровья. В большинстве случаев, если ипохондрия не сопряжена с другими тяжелыми расстройствами, то она поддается краткосрочным методам терапии.

Если вы замечаете, что кто-то из ваших близких все больше волнуется по поводу здоровья при отсутствии объективных причин, не стоит его критиковать, давить или делать это главной темой ваших разговоров. Также не нужно пытаться переубедить человека и доказать, что он ничем не болен. Важно всегда быть на стороне близкого, но мягко посоветовать ему обратиться к психологу или психотерапевту. Так как это может встретить сопротивление — человек же уверен, что болен и помочь ему может только какой-то другой врач, — то можно подчеркнуть, что обращение к психологу поможет справиться с тревогой и улучшит качество жизни.