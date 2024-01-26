Московский Депздрав изменил свой приказ об установке прослушки в кабинетах поликлиник. В ведомстве утверждают, что все записи через месяц будут удалять

Департамент здравоохранения Москвы внес изменения в свой приказ об установке прослушивающих устройств в кабинетах врачей в поликлиниках, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ. В ведомстве утверждают, что все полученные аудиозаписи будут удаляться через месяц.

По информации «Коммерсанта», речь идет о приказе №1241. Его разработали для контроля диалогов между врачами и пациентами, так как и те, и другие часто жаловались на «не всегда уважительное отношение». Депздрав Москвы решил установить в кабинетах прослушивающие устройства, чтобы «выявить ошибки в проведении приемов». В ведомстве настаивают, что аудиозаписи, поступающие на анализ, будут обезличенными.

Пункт о прослушке вызвал бурную дискуссию, пишет «Коммерсантъ», поэтому в приказ было решено внести изменение — «для гарантии обезличенности и безопасности аудиозаписей». В документ добавили положение о том, что все аудиозаписи будут храниться обособленно от электронной медицинской карты, в разных хранилищах без привязки к данным приема, персональным данным врача и пациента. Через месяц они должны будут удаляться. За нарушения ответственность будет нести медицинское учреждение.

Перед тем, как разработать соответствующий приказ, Депздрав провел в московских медучреждениях пилотный проект. С 23 октября по 29 ноября в городских поликлиниках №2 и №109 велась аудиозапись приемов. При анализе эксперты выделили типичные ошибки, допускаемые врачами: несоблюдение этики общения с пациентами, отказ в предоставлении помощи и предложение платных услуг.

Ранее об этом указе Депздрава сообщали телеграм-каналы Baza и Astra. По их информации, в тексте документа, кроме прочего, прописаны фразы, которые врачам не рекомендуют произносить во время приема. Среди них, например, слова «здрасьте», «ясно», «стоп» и «хватит», а также фраза «ваша проблема».

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