Депздрав распорядился прослушивать врачей на приемах в столичных поликлиниках — Baza и Astra

Департамент здравоохранения Москвы распорядился установить в кабинетах столичных поликлиник аудиозаписывающие устройства для «проведения аудиоконтроля» работы врачей. Об этом со ссылкой на документ сообщают телеграм-каналы Baza и Astra. Они опубликовали его сканы.

В указе прописаны фразы, которые врачам не рекомендуют произносить во время приема. Среди них слова «здрасьте», «ясно», «стоп» и «хватит», а также фразы «ваша проблема» и «молодой человек».

Вместо вопроса «что у вас?» врачам рекомендуют говорить «добрый день», а также обращаться к пациентам только на «вы», четко проговаривать диагноз и объяснять, что он означает. Прощаться с пациентом советуют, не используя слова «идите уже» и «не болейте». Записанные разговаоры будут прослушиваться сотрудниками департамента здравоохранения Москвы и оцениваться по специальным критериям, пишет Baza.

В Депздраве телеграм-каналу подтвердили, что будут вести аудиозаписи приемов в поликлиниках. В ведомстве заверили, что аудиоролики будут обезличенными и не позволят идентифицировать ни врача, ни пациента. Необходимость прослушки там объяснили желанием выявить ошибки в проведении приемов. В дальнейшем Депздрав планирует разработать программы повышения квалификации для персонала поликлиник.

Акушер-гинеколог и замглавы общероссийского профсоюза работников здравоохранения «Действие» Мария Губарева прокомментировала возможность появления такого приказа.

«Не понятно из приказа, будут ли спрашивать согласие пациентов на ведение аудиозаписи или обращение в госструктуру подразумевает, что пациент априори согласен, что все интимные подробности, которые он не всегда вслух может поведать даже врачу, будут доступны третьим лицам. […] Понятие врачебной тайны, таинства, имеющегося между врачом и пациентом исчезает. На очереди, надо полагать, тайна исповеди», — написала она.

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