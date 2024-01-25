Сбежавшей из Ингушетии от домашнего насилия Марине Яндиевой удалось покинуть Россию

28-летняя уроженка Ингушетии Марина Яндиева, сбежавшая из дома от насилия в семье, смогла покинуть Россию. Об этом сообщили правозащитники из Кризисной группы СК SOS, которые помогали девушке.

Яндиева записала видео, в котором заявила, что у нее «все замечательно». «Я хотела бы выразить признательность всем людям, которые высказывали мне слова поддержки, всем, кто освещал мою ситуацию и непосредственно оказывал мне помощь. Свою семью и органы правопорядка я прошу в дальнейшем не растрачивать свое время на [мое] преследование. Я нахожусь в безопасности, у меня все замечательно и я чувствую себя, вероятно, настолько счастливой, как никогда доселе», — говорит Яндиева.

Как отметили в СК SOS, успешным стал лишь второй побег Яндиевой из дома. В 2011 году она поступила в университет в Москве и прожила там несколько лет, пока в 2015 году родственники насильно не вернули ее в Ингушетию. В 2016 году девушка попыталась сбежать обратно в Москву, но ее выследили, избили и вернули домой. Следующие несколько лет Яндиева прожила под тотальным контролем со стороны родственников, которые лишили ее средств связи, не разрешали выходить из дома без сопровождения и угрожали убийством чести, если она не будет им подчиняться.

В 2023 году с помощью Кризисной группы СК SOS Яндиева совершила новый побег. Часть пути ее сопровождал юрист Команды против пыток, чеченец Магомед Аламов. Позже ему и его семье начали угрожать родственники Яндиевой. Они также написали на саму девушку заявление о краже, рассчитывая, что это поможет вернуть ее домой.

В свою очередь, Команда против пыток обратилась в МВД и прокуратуру с требованием обеспечить безопасность Аламову и членам его семьи. Одновременно Кризисная группа СК SOS направила обращение к уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой. Несмотря на это полиция так и не предприняла никаких действий по отношению к угрожавшим.

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