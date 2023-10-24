Российский правозащитник подвез девушку из Ингушетии

28-летняя жительница Ингушетии Марина Яндиева сбежала из дома. Ее подвез правозащитник из «Команды против пыток», чеченец Магомед Аламов. После этого ему и его семье начали поступать угрозы. Аламова обещают убить, если девушка не вернется домой в течение недели. «Холод» рассказывает, что об этом известно.

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«Если за эту неделю вы не вернетесь, меня убьют»

Об угрозах Магомеду Аламову рассказала кризисная группа СК SOS. Как сообщают правозащитники, он сопровождал Яндиеву 5 октября, когда та сбегала из дома. «Что это за девушка, зачем ее нужно было отвезти, ему было неизвестно. Он просто отвез ее из точки А в точку Б. И, собственно говоря, больше никогда не видел и с ней никогда не общался», — говорит руководитель «Команды против пыток» Сергей Бабинец.

После этого 11 октября ему позвонили из Центра по противодействию экстремизму Ингушетии и сообщили, что Яндиеву объявили в региональный розыск. От Аламова потребовали прийти на допрос в связи с его якобы причастностью к исчезновению девушки. Он сказал, что находится в другом регионе. Спустя три дня сотрудники чеченской полиции похитили брата Аламова и удерживали его в полку Кадырова. От него требовали связаться с правозащитником и убедить его приехать в Чечню. Как сообщили «Холоду» в СК SOS, Аламов вернулся в Чечню, а его брата отпустили.

19 октября Яндиева подала заявление о снятии с розыска. На следующий день полиция сообщила ей, что силовики Ингушетии требуют ее задержания — из-за заявления о краже, поданного родственниками. После этого, 23 октября, Яндиева решила созвониться с родственниками. Аудиозапись разговора Яндиевой со своей тетей и Аламовым, который состоялся 23 октября, опубликовала Кризисная группа СК SOS.

«Я у вас дома, в окружении ваших родственников. Моя жизнь и жизнь моих родственников под угрозой. Мне условие ставят: одну неделю, чтоб вы приехали домой. Если за эту неделю вы не вернетесь, меня убьют», — сказал Аламов Яндиевой. Дальше в разговор вступила тетя Яндиевой — Зухра Местоева, которая подтвердила слова Аламова. «Давай без последствий для людей, без последствий для нашей семьи. Тихо, мирно отпустим этого человека. У него пятеро детей, тяжело онкологически больной отец. Всех привели, творится кошмар. Маленькие как котята дети. Ты же мусульманка, у тебя же есть сердце», — сказала Местоева. Яндиева переспросила тетю, считает ли она нормальным поставленный ей ультиматум. Та ответила: «А ты, сука, считаешь нормальным то, что ты делаешь? Не раздувай эту ситуацию. Послушай меня, там не одного человека убьют!» На этом запись прерывается.

Убийство чести и обряды экзорцизма

Уехать из Ингушетии Марина Яндиева решилась из-за отношений с родственниками — дома она регулярно сталкивалась с насилием. В 2011 году девушка поступила в университет в Москве. Однако в 2015 году, как пишет СК SOS, родственники поместили ее в подмосковный исламский центр, где проводили обряды экзорцизма, а затем насильно увезли обратно в Ингушетию.

Спустя год Яндиева попыталась сбежать, но ее нашли, избили и вернули домой, где она провела три года без связи. За это время, по данным СК SOS, родственники «сфабриковали справку о ее психическом расстройстве и угрожали убийством чести», если девушка не будет им подчиняться.

В 2019 году семья Яндиевой перестала постоянно контролировать девушку, ей разрешили выходить из дома. Тогда она начала готовиться к новому побегу, который совершила 5 октября.

«Уезжать он, естественно, не хочет»

Как сообщает «Медиазона» со ссылкой на руководителя «Команды против пыток» Сергея Бабинца, сейчас Аламов находится в Чечне, где ему постоянно приходится бывать то в полиции, то у родственников Яндиевой. При этом Аламов не может покинуть регион из-за угроз семье.

«Если даже Магомед и уедет, под угрозу попадут его многочисленные родственники, которые находятся на Северном Кавказе. И, собственно говоря, исходя из содержания той аудиозаписи, которую мы все с вами слышали, претензии будут предъявлены уже к ним, и они будут находиться в зоне риска. Магомед Аламов, как добропорядочный семьянин и ответственный гражданин, не может допустить того, чтобы из-за него кто-то из его родственников пострадал. И поэтому он уезжать, естественно, не хочет», — говорит Бабинец.

«Команда против пыток» обратилась в МВД и прокуратуру, потребовав обеспечить безопасность Магомеду Аламову и членам его семьи. В свою очередь Кризисная группа СК SOS направила обращение к уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой. Она пока никак на это не отреагировала.

СК SOS пишет, что родственники Яндиевой — «высокопоставленные в Ингушетии люди, обладающие административным ресурсом». Ее тетя, Зарема Антошкиева, занимает должность и. о. министра здравоохранения республики, а дядя работает в МВД Ингушетии. Другой дядя, по данным правозащитников, «имеет связи с замминистра обороны».