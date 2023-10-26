Правозащитники потребовали от властей обеспечить безопасность юриста «Команды против пыток». Ему угрожают убийством родственники сбежавшей из Ингушетии девушки

Правозащитники потребовали от властей обеспечить безопасность юриста «Команды против пыток» Магомеда Аламова. Ему и его семье угрожают убийством родственники сбежавшей из Ингушетии Марины Яндиевой, которую он подвез.

В опубликованном заявлении правозащитники говорят, что безопасно работать на Северном Кавказе «практически невозможно»: «Юристы, журналисты и адвокаты постоянно подвергаются нападениям и угрозам. Мы считаем, что государство обязано защитить своих граждан. Мы убеждены, что угрозы лишения жизни в адрес Магомеда Аламова и его близких родственников реальны и требуют незамедлительной реакции со стороны правоохранительных органов».

Также правозащитники потребовали провести проверку, установить и привлечь к ответственности людей, которые угрожали Аламову и членам его семьи. Заявление они направили Генеральному прокурору Игорю Краснову, председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, главе Совета по правам человека Валерию Фадееву, а также уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой.

Всего, как сообщается, под заявлением стоит 13 подписей. В частности, документ подписали «Команда против пыток», сопредседатели «Мемориала», Кризисная группа «СК SOS» и другие.

Накануне сбежавшая из Ингушетии 28-летняя Марина Яндиева из-за преследования и угроз обратилась к уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой. Она пока никак на это не отреагировала.

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