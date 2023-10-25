«Фактически взяли в заложники». Сбежавшая из Ингушетии девушка обратилась к омбудсмену Москальковой из-за преследования и угроз

Сбежавшая из дома 28-летняя жительница Ингушетии Марина Яндиева обратилась к уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой в связи с тем, что ее преследуют родственники. Также родственники угрожают ей и правозащитнику Магомеду Аламову, который подвозил ее во время побега из дома. Видеообращение, записанное 23 октября, опубликовала Кризисная группа СК SOS.

На кадрах Яндиева рассказывает, что 5 октября она добровольно уехала из дома, который принадлежит ее родителям, так как они «фактически насильно удерживали ее там на протяжении последних семи лет».

«У меня отняли паспорт. Мои передвижения ограничивались, то есть мне не позволялось никуда выходить без ведома и сопровождения моих родственников. Также многократно звучали угрозы убийством чести в случае ослушания», — говорит Яндиева.

Она также рассказала, что оставила родственникам письмо, в котором объяснила причины своего поступка. А на следующий день после своего отъезда Яндиева позвонила семье, сказала, что с ней все в порядке, и что она больше не хочет «контактировать с ними».

«Тем не менее я была подана в розыск, что я интерпретирую как преследование, потому что это подача заведомо ложных сведений правоохранительным органам, поскольку я никуда не исчезала», — продолжает Яндиева.

По ее словам, 19 октября она сообщила в полицию, что не хочет связываться с родственниками и рассказывать, где она сейчас находится.

«Осознав тот факт, что я не намереваюсь добровольно вернуться домой, [мои родственники] фактически взяли в заложники и на данный момент манипулируют мной тем человеком, который просто подвозил меня», — говорит Яндиева, имея в виду Магомеда Аламова.

Яндива отметила, что она и Аламов ничего не знали друг о друге. «Он просто подвозил меня от дома до Минеральных вод. Все. На этом все его участие в этой ситуации ограничено», — подчеркнула она.

«Когда я созвонилась со своими родственниками, мне объявили ультиматум, что если до 29 числа я не вернусь домой, то он (Аламов — прим. “Холода”) и вся его семья, в том числе малолетние дети, которых пять, будут убиты. Я совершенно не представляю, что мне делать в этой ситуации», — подытожила Яндиева.

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