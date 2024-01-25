РАНХиГС переведет студентов-участников войны в Украине на бесплатное обучение. Об этом ректор вуза Алексей Комиссаров заявил во время поздравления с Днем студента, сообщается в телеграм-канале университета.

«Мы приняли решение о том, что все студенты, которые находятся в зоне СВО, продолжат свое обучение в Академии на бесплатной основе независимо от формы обучения», — сказал Комиссаров.

В августе 2023 года порядок перевода студентов-участников войны на бесплатное обучение утвердило Минобрнауки. Для перевода необходимо предоставить документ, подтверждающий, что студент «принимал участие в СВО». У претендентов на перевод не должно быть академических задолженностей, дисциплинарных взысканий, а также долга по оплате обучения.

В 2023 году по специальной квоте для участников войны в Украине и их детей в российские вузы поступили восемь с половиной тысяч человек. Об этом в сентябре на оперативном совещании правительства сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что власти планировали использовать для студентов-участников войны около 1% всех бюджетных мест в стране и зачислить по этой квоте в вузы не более 6659 человек.

В свою очередь, петербургское издание «Фонтанка» отмечало, что по военной квоте абитуриенты поступают не только на технические и гуманитарные специальности. Так, в 2023 году один человек воспользовался этой льготой, чтобы поступить в Академию русского балета имени Агриппины Вагановой — старейшую балетную школу в мире, расположенную в Петербурге.

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