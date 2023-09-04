В этом году 8,5 тысячи участников войны в Украине и их детей поступили по специальной квоте в российские вузы 

В этом году в российские вузы по специальной квоте зачислили около восьми с половиной тысяч участников войны в Украине и их детей. Об этом, как пишет «Российская газета», на оперативном совещании правительства сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

По его словам, поступившие по квоте «есть практически во всех регионах». Чернышенко отметил, что в тех вузах, где для зачисления по квоте не хватало бюджетных мест, учебные учреждения за собственный счет принимали на обучение участников войны и их детей.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что власти планировали зачислить в вузы по этой квоте не более 6659 человек, использовав около 1% всех бюджетных мест в стране.

В свою очередь, «Важные истории» в августе сообщали, что в ведущие российские университеты по военной квоте зачислили более 800 человек. Издание отмечало, что часть из них поступили без экзаменов, а большинство — 69% — сдали экзамены хуже, чем нужно для поступления без льготы.

Как пишет петербургское издание «Фонтанка», по военной квоте абитуриенты поступают не только на технические и гуманитарные специальности. Так, в этом году один человек воспользовался этой льготой, чтобы поступить в Академию русского балета имени Агриппины Вагановой — старейшую балетную школу в мире, расположенную в Петербурге.

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