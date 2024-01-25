В Ленобласти супружескую пару отправили в СИЗО по делу о распространении антивоенных салфеток в гипермаркете — «Новая газета Европа»

Гатчинский городской суд Ленинградской области отправил в СИЗО до 29 февраля художницу Анастасию Дюдяеву и ее мужа Александра Доценко по делу о призывах к терроризму (статья 205.2 УК). Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты Европа» из зала суда.

По информации издания, Дюдяеву и Доценко обвиняют в том, что они разложили на полках с продуктами в гипермаркете «Лента» салфетки с антивоенными надписями и «призывами к расправе» над Владимиром Путиным. В качестве доказательств следствие представило суду видеозапись, на которой запечатлено, как супруги ходят по «Ленте» с тележкой. Также следствие предоставило изъятую у пары одежду, показания свидетелей из гипермаркета и салфетку, похожую на ту, что они оставляли на полках.

Как отмечает «ОВД-Инфо», паре вменяют распространение в магазине листовок с надписью «путиняку на гиляку» («Путина на виселицу»). Силовики утверждают, что нашли в квартире Дюдяевой эскиз листовок.

«Новая газета Европа» сообщает, что утром 24 января в квартире Дюдяевой и Доценко прошел обыск. Позднее они были задержаны. По информации издания, Дюдяевой 46 лет, по образованию она учитель рисования. В последние годы женщина работала художником-оформителем. Александру Доценко 63 года, он родился в Украине. Издание пишет, что он детский тренер по легкой атлетике.

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«Бумага» отмечает, что 9 мая 2023 года в квартире Дюдяевой в поселке Тайцы в Ленобласти прошла антивоенная выставка, которую сорвали полицейские. Тогда силовики задержали 14 человек, включая нескольких журналистов и активистов.

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