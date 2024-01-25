На Дмитрия Быкова составили административный протокол за сотрудничество с «нежелательной» организацией

На писателя Дмитрия Быкова составили протокол по административной статье об участии в деятельности «нежелательной» организации (статья 20.33 КоАП) из-за интервью с Борисом Гребенщиковым, которое опубликовано на ютьюб-канале «Новой газеты Европа». Об этом он сам сообщил изданию.

Судебное заседание в Никулинском суде назначено на 6 февраля. Максимальный штраф по этой статье составляет 15 тысяч рублей.

Ролик, в котором Быков обсуждает с Гребенщиковым его новый альбом, опубликовали на ютьюб-канале «Новой газеты Европа» 20 сентября 2023 года. Генпрокуратура объявила издание «нежелательной» организацией в конце июня прошлого года.

Ранее сегодня стало известно, что правозащитницу из Бурятии Надежду Низовкину оштрафовали на пять тысяч рублей за участие в деятельности «нежелательной» организации из-за комментария телеканалу «Дождь». «Медиазона» утверждает, что это первый штраф по этой статье за комментарий СМИ.

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