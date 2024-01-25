В Бурятии правозащитницу оштрафовали по статье об участии в деятельности «нежелательной» организации за комментарий «Дождю»

Октябрьский суд Бурятии оштрафовал правозащитницу Надежду Низовкину на пять тысяч рублей за комментарий «Дождю». Ее признали виновной по статье об участии в деятельности «нежелательной» организации (20.33 КоАП), пишет «Медиазона».

Согласно постановлению суда, Низовкина прокомментировала в эфире «Дождя» избиение приемного сына другой бурятской правозащитницы Натальи Филоновой в детдоме. Таким образом, по версии суда, она приняла участие в деятельности «нежелательной» организации. Генпрокуратура признала телеканал «нежелательным» в конце июля 2023 года.

«Медиазона» отмечает, что это может быть первый штраф по этой статье за комментарий СМИ. По крайней мере о других таких протоколах ничего неизвестно, подчеркивает издание.

«О том, что в отношении меня ведется дело о выступлении на телеканале "Дождь", я только что узнала из новостей в СМИ. На этот раз власти решили избежать громкого процесса со слушателями и поддержкой в зале суда, как это было в декабре. Поэтому его провели полностью втайне от меня. Сейчас меня преследуют за освещение процесса моей подзащитной Натальи Филоновой, за исполнение моих профессиональных обязанностей юриста, за мою борьбу за гласность судопроизводства. Это, безусловно, шаги, предпринимаемые для дальнейшего возбуждения уголовного дела», — сказала Низовкина «Холоду».

В декабре 2023 года Низовкину уже штрафовали на пять тысяч рублей за участие в деятельности «нежелательной» организации. Тогда поводом стало ее выступление на VII Форуме Свободных Государств ПостРоссии, который в России также признан «нежелательным». Там Низовкина предложила заключить сепаратный мир между Бурятией и Украиной.

В середине мая 2023 года на Низовкину завели уголовное дело за отказ дать показания против собственной доверительницы Филоновой. Однако позже его прекратили.

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