На правозащитницу из Бурятии Надежду Низовкину завели уголовное дело. Ее преследуют за отказ дать показания против собственной доверительницы

На бурятскую правозащитницу Надежду Низовкину завели уголовное дело за отказ от дачи свидетельских показаний (статья 308 УК). Об этом сообщает движение «Мягкая сила».

По версии следствия, Низовкина отказалась свидетельствовать против собственной доверительницы Натальи Филоновой, которую обвиняют в применении насилия к полицейским. Филонову задержали на митинге против мобилизации осенью 2022 года. После этого у нее дома провели обыск, в ходе которого она якобы ударила одного из силовиков шариковой ручкой.

С ноября 2022 года Филонова находится в СИЗО. Когда женщину отправили под арест, ее приемного сына, 16-летнего Владимира Алалыкина, взяли к себе ее родные дети. Однако вскоре органы опеки забрали подростка в детдом. Правозащитница Надежда Низовкина рассказывала «Холоду», что в учреждении Владимир подвергается «идеологическому и политическому» давлению.

О возбуждении против нее уголовного дела Низовкина узнала от Натальи Филоновой в СИЗО. «Это безусловно, во-первых, акт косвенной репрессии в отношении Филоновой, потому что я вела ее защиту гласно, публично, в полном согласовании с ее линией защиты и с ее политическими убеждениями», — приводит слова защитницы «Мягкая сила».

«А во-вторых, это акт преследования против меня самой. Возможно, только начало. Я думаю, меня обвинят еще по смежной статье, потому что я отказалась выключить трансляцию в момент, когда меня собирались допрашивать, и я отказалась дать подписку о неразглашении, настаивая на том, что все допросы по этому делу должны проходить публично», — сказала Надежда Низовкина.

Правозащитница предполагает, что дело в отношении нее пытаются до последнего держать в тайне, чтобы затем задержать и, возможно, арестовать ее «на весь период рассмотрения дела Филоновой по существу, которое только что начато».



Источник: «Мягкая сила»

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