Все находившиеся на борту самолета ИЛ-76 погибли — Гладков 

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что все находившиеся на борту рухнувшего самолета ИЛ-76 погибли.

«В Корочанском районе потерпел крушение транспортный самолет. Он упал в поле недалеко от населенного пункта. Все находящиеся на борту погибли. Сейчас место крушения оцеплено», — написал он в своем телеграм-канале.

Гладков добавил, что на месте крушения «проводятся следственные мероприятия». Кроме того, по его словам, туда направляется комиссия для установления причин катастрофы.

На борту Ил-76, по данным Минобороны России, находились 65 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов утверждает, что власти Украины якобы знали маршрут следования самолета. По его словам, Ил-76 был сбит «тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса либо Patriot, либо IRIS-T немецкого производства».

«Это было намеренно. Они прекрасно знали, что этот самолет летит, знали, куда он летит», — заявил Картаполов.

Телеграм-канал Mash без ссылки на источник сообщил, что обмен пленными между Россией и Украиной должен был состояться 24 января около 13 часов дня в Краснояружском районе Белгородской области.

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