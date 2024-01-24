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Все находившиеся на борту самолета ИЛ-76 погибли — Гладков 

14:26 • 24.01.2024

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что все находившиеся на борту рухнувшего самолета ИЛ-76 погибли. 

«В Корочанском районе потерпел крушение транспортный самолет. Он упал в поле недалеко от населенного пункта. Все находящиеся на борту погибли. Сейчас место крушения оцеплено», — написал он в своем телеграм-канале. 

Гладков добавил, что на месте крушения «проводятся следственные мероприятия». Кроме того, по его словам, туда направляется комиссия для установления причин катастрофы.

На борту Ил-76, по данным Минобороны России, находились 65 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. 

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов утверждает, что власти Украины якобы знали маршрут следования самолета. По его словам, Ил-76 был сбит «тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса либо Patriot, либо IRIS-T немецкого производства». 

«Это было намеренно. Они прекрасно знали, что этот самолет летит, знали, куда он летит», — заявил Картаполов. 

Телеграм-канал Mash без ссылки на источник сообщил, что обмен пленными между Россией и Украиной должен был состояться 24 января около 13 часов дня в Краснояружском районе Белгородской области. 

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